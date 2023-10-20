Семен Слепаков* остался без недвижимости в России

Комик и актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) продал квартиру в центре Москвы в начале октября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание подчеркивает, что теперь у юмориста не осталось недвижимости в России.

Элитные апартаменты актера находятся рядом с парком «Музеон». Специально для продажи комик зарегистрировал ИП «Слепаков» с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Позднее адвокат Андрей Алешкин пояснил kp.ru, что Слепаков продавал квартиру через свое ИП для сокращения суммы налогового вычета.

«Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ, поэтому для него налог выше — 30%. А если продать квартиру через ИП — всего 6%», — сказал он.

В апреле Алешкин заявлял, что Слепаков не сможет продать квартиру в Москве из-за статуса иноагента. По словам Алешкина, единственный возможный способ побыстрее продать квартиру для Слепакова — оформить дарственную на кого-нибудь из близкого окружения. Адвокат отметил, что в случае продажи недвижимости вывести денежные средства за границу будет затруднительным для актера.

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