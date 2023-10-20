Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семен Слепаков* остался без недвижимости в России

Комик Семен Слепаков продал квартиру в центре Москвы

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Комик и актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) продал квартиру в центре Москвы в начале октября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание подчеркивает, что теперь у юмориста не осталось недвижимости в России.

Элитные апартаменты актера находятся рядом с парком «Музеон». Специально для продажи комик зарегистрировал ИП «Слепаков» с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Позднее адвокат Андрей Алешкин пояснил kp.ru, что Слепаков продавал квартиру через свое ИП для сокращения суммы налогового вычета.

«Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ, поэтому для него налог выше — 30%. А если продать квартиру через ИП — всего 6%», — сказал он.

В апреле Алешкин заявлял, что Слепаков не сможет продать квартиру в Москве из-за статуса иноагента. По словам Алешкина, единственный возможный способ побыстрее продать квартиру для Слепакова — оформить дарственную на кого-нибудь из близкого окружения. Адвокат отметил, что в случае продажи недвижимости вывести денежные средства за границу будет затруднительным для актера.

Ранее Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий