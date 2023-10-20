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Режиссер «Айты» посетовал, что европейские кинофестивали стали суровы к россиянам

Режиссер Бурнашев вспомнил, что «Айту» приглашали на зарубежные фестивали

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Пресс-служба фильма «Айта»

Якутский кинорежиссер Степан Бурнашев — автор фильма «Айта» — признался, что его приглашали на зарубежные фестивали с этой картиной. Об этом постановщик заявил в интервью «Ведомостям».

«Кстати, в Штатах не так сурово. А вот в Европе все очень сложно. И в азиатских странах отбор стал строже, тщательнее для фильмов из России», — отметил кинематографист.

Режиссер назвал еще одну проблему с азиатскими кинофестивалями. Он заявил, что для них Россия — это Европа.

«И вот на таких фестивалях, кинорынках, как в Пусане, мы пытаемся развеять эти предрассудки. Объяснить, что азиаты в России тоже есть и Россия тоже является частью Азии», — подчеркнул якутский постановщик.

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Позднее за фильм вступились глава региона и представители якутского парламента

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