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Актриса Рамиля Иcкандер может оказаться главой крупного наркошопа в даркнете

Mash: актрису Рамилю Иcкандер обвиняют в управлении крупного наркошопа

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МХАТ

Заслуженную артистку Российской Федерации Рамилю Искандер обвинили в управлении крупным наркошопом в даркнете. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, в подчинении актрисы находились десятки курьеров и закладчиков. Свою вину на суде артистка признавать отказалась. Однако, отмечает Mash, рассказывала о деталях работы других своих знакомых из наркобизнеса.

14 сентября Mash писал, что в машине актрисы нашли два килограмма наркотиков, кроме того, свертки с запрещенным веществом нашли в ее доме. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Искандер отказалась от дачи показаний, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Отмечалось, что силовики вышли на актрису по наводке 32-летнего дилера из Пензы, которого задержали несколько недель назад по делу о контроле над наркоторговлей. Мужчина передал следователям список своих клиентов, среди которых числилась и заслуженная артистка России.

Позднее сообщалось, что Искандер обжаловала арест по делу о незаконном обороте наркотиков.

Ранее автор «Масяни» прокомментировал уголовное дело против себя словами «рано орать».

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