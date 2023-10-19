Актриса Рамиля Иcкандер может оказаться главой крупного наркошопа в даркнете

Заслуженную артистку Российской Федерации Рамилю Искандер обвинили в управлении крупным наркошопом в даркнете. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, в подчинении актрисы находились десятки курьеров и закладчиков. Свою вину на суде артистка признавать отказалась. Однако, отмечает Mash, рассказывала о деталях работы других своих знакомых из наркобизнеса.

14 сентября Mash писал, что в машине актрисы нашли два килограмма наркотиков, кроме того, свертки с запрещенным веществом нашли в ее доме. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Искандер отказалась от дачи показаний, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Отмечалось, что силовики вышли на актрису по наводке 32-летнего дилера из Пензы, которого задержали несколько недель назад по делу о контроле над наркоторговлей. Мужчина передал следователям список своих клиентов, среди которых числилась и заслуженная артистка России.

Позднее сообщалось, что Искандер обжаловала арест по делу о незаконном обороте наркотиков.

Ранее автор «Масяни» прокомментировал уголовное дело против себя словами «рано орать».