Диана Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина вспомнила, что изначально отказалась от съемок во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» постановщицы Валерии Гай Германики. Об этом исполнительница заявила в беседе с НСН.

«Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку», — подчеркнула певица.

Арбенина добавила, что сейчас команда шоу находится в самом начале съемного процесса. Однако исполнительница считает, что работа уже «выходит интересная».

«Мне нравится ее [Германики] художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера», — отметила артистка.

Сюжет первых эпизодов «Обоюдного согласия» был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Во втором сезоне расскажут о женщине Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем.

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