Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диана Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики

Певица Арбенина хотела отказаться от съемок в шоу Гай Германики

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина вспомнила, что изначально отказалась от съемок во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» постановщицы Валерии Гай Германики. Об этом исполнительница заявила в беседе с НСН.

«Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку», — подчеркнула певица.

Арбенина добавила, что сейчас команда шоу находится в самом начале съемного процесса. Однако исполнительница считает, что работа уже «выходит интересная».

«Мне нравится ее [Германики] художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера», — отметила артистка.

Сюжет первых эпизодов «Обоюдного согласия» был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Во втором сезоне расскажут о женщине Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем.

Ранее стало известно об очередной отмене концерта группы «Несчастный случай».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий