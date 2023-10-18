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Режиссер Сокуров опроверг слова коллеги, что фильм «Сказка» скоро выложат в сеть

Режиссер Сокуров заявил, что о размещении фильма «Сказка» в сети речи не идет

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров заявил «Газете.Ru», что планов выложить в сеть фильм «Сказка» пока нет. До этого режиссер Арсений Гончуков со ссылкой на неназванного продюсера Александра Сокурова сообщил, что в ближайшую неделю работа в высоком качестве может появиться в интернете.

«Я не могу комментировать слова другого человека, у которого не было ни малейших прав давать такие авансы, потому что на сегодняшний день ни о каких планах, ни о каком размещении фильма где бы то ни было речи не идет. Фильм не разрешен к показу, и я думаю, как мне быть вообще со своей собственностью. Поэтому ни о каких планах, ни о каком размещении в данный момент речи быть не может. И никаких оснований у продюсера какого бы то ни было делать такие заявления не было», — сказал он.

Действия фильма «Сказка» происходят в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком и итальянском. Как объяснял Сокуров, исторические материалы для работы над фильмом (визуальные документы, в том числе из США и Европы) собирали несколько лет.

13 октября организаторы фестиваля «Каро.Арт» в Москве сообщили, что показ фильма, запланированный на 15 октября, отменен. Сокуров объяснял «Газете.Ru», что никаких объяснений такого решения он не получал — и не знает, какие могут быть «мотивировки» против показа его работы. Режиссер отмечал, что «возмущен нарушением закона государственными органами», поскольку, согласно Конституции, «в России цензура запрещена».

Ранее стало известно, что в России состоится премьера документального фильма про Сергея Безрукова.

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