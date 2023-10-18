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Звезда «Аватара» рассказала о воспитании троих сыновей

Актриса Салдана заявила, что учит сыновей уважать женщин и свои чувства

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Mario Anzuoni/Reuters

Звезда «Аватара» Зои Салдана рассказала о воспитании троих сыновей от мужа Марко Перего-Салданы. Опытом родительства она поделилась в беседе с изданием People.

45-летняя актриса воспитывает восьмилетних близнецов Сая и Боуи и шестилетнего Дзена. По словам Салданы, она учит сыновей уважать женщин и собственные чувства, не привязываясь к гендерным стандартам.

«Мы очень строги к мальчикам — так же, как и к женщинам. Мальчиков поощряют быть сильными и подавлять свои эмоции. А когда долго стараешься это делать, полностью отсоединяешься от своих эмоций. Мы поняли и приняли нашу задачу растить мальчиков во время, когда так важны женские движения», — сказала она.

Накануне экс-жена Гуфа Айза заявила, что у нее взаимная любовь с двумя бывшими мужьями.

«У меня же много бывших, но только от этих двух я родила, а значит заставлю их дружить со мной», — объяснила она.

Ранее Бритни Спирс обвинила Тимберлейка в изменах.

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