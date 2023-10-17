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Яна Рудковская назвала лучших молодых артистов России

Продюсер Яна Рудковская назвала SHAMAN и Анну Asti лучшими молодыми артистами

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская в беседе с «Пятым каналом» выразила мнение, что лучшими молодыми артистами России можно назвать Анну Asti и певца SHAMAN.

«На мой взгляд, в прошлом году и в этом выстрелил очень сильно SHAMAN. Давайте это признаем. Нравится это кому-то или нет. Ярослав — большой молодец. И я рада, что с наших шоу начался его, действительно, звездный путь. Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал», — высказалась Рудковская.

При этом продюсер напомнила, что в свое время начала работать с SHAMAN «по шоу». По словам звезды, после успеха песни «Встанем» под нее катался маленький сын Рудковской Саша Плющенко, и это «взорвало интернет». Продюсер также считает, что певицей года однозначно стоит назвать Анну Asti.

С мнением Рудковской солидарен и Филипп Киркоров, который еще несколько недель назад назвал Asti певицей номер один на российской сцене. «Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — говорил Киркоров.

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