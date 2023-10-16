Бывшая невеста Гришечкина легла под нож хирурга из-за недоброжелателей

Бывшая невеста актера Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова решилась на пластическую операцию. Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

Бичарова сделала пластику у челюстно-лицевого хирурга Александра Вдовина. Специалист провел лазерную липосакцию (на диодном лазере) в области подбородка.

В области холки Вдовину пришлось сделать классическую липосакцию, так как там сложное место. Обе операции проводились под местным наркозом и длились примерно по часу.

Бичарова призналась, что решилась на пластику из-за хейта в социальных сетях. Она объяснила, что все еще борется с последствиями гормональной терапии, из-за которой поправилась на 25 килограммов.

«Вес со временем пришел в норму, а вот с кожей и телом приходится работать до сих пор. Овал поплыл, плюс кольца Венеры на шее. А после романа с Вячеславом Гришечкиным я и вовсе оказалась в центре внимания — столько гадостей о себе я не читала давно», — поделилась бывшая невеста актера.

В сентябре Бичарова обнародовала последнее любовное послание Гришечкина. Она объяснила, что актер записал ей ролик после расставания. Она начала встречаться с артистом в феврале 2022 года, однако спустя несколько месяцев разорвала отношения ради другого. По словам девушки, артист хотел на ней жениться.

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