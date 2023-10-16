В Госдуме заинтересованы приездом Мадонны, если она уберет пропаганду ЛГБТ в шоу

Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что ей было бы интересно посмотреть выступление певицы Мадонны в России. Ее слова передает News.ru.

«Но если Мадонна приедет, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать», — пояснила Драпеко.

Она назвала американскую артистку мировой звездой, отметив при этом, что исполнительница «вряд ли поедет» в Россию.

Недавно сообщалось, что Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте. По данным Sky News, артистка сделала это во время исполнения песни «Don't Cry For Me Argentina».

Также на концерте Мадонна прокомментировала палестино-израильский конфликт.

«Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала артистка.

Во время своего выступления исполнительница призналась, что спала с мужчинами ради похода в душ.

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