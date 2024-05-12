Алена Апина пожаловалась, что ей не дали сняться в сериале про «Комбинацию»

Певица Алена Апина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу «Комбинация», в составе которой она выступала.

«Финал будут снимать в моем, нашем комбинашеском, родном городе. Дальше монтаж, озвучка и прочие прекрасные мелочи. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик... Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось», — посетовала Апина.

Она напомнила, что роль Алены Апиной в сериале сыграет Анастасия Уколова. По словам певицы, еще задолго до начала работы над сериалом ей говорили о схожести с артисткой. Исполнительница призналась, что сильно переживает за конечный вариант шоу, так как сериал посвящен ей и ее коллективу. Апина уточнила, что съемки шоу уже подходят к концу, последние эпизоды снимут в родном городе «Комбинации» Саратове.

Ранее Барецкий нашел работу для Ивлеевой после бойкота на фоне скандальной вечеринки.