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В Шебекине объявили ракетную опасность

В Шебекине и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Шебекине и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность пятый раз за день. Глава региона призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Утром 12 мая дроны атаковали город Шебекино в Белгородской области. Под удар попали два местных предприятия. У одного из объектов была повреждена кровля производственного помещения, а у второго — помещение столовой. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее в Белгороде подсчитали количество квартир, поврежденных в результате обстрела 11 мая.

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