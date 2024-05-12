Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции», — написал он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс. Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив Харьковское направление.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее на Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области.