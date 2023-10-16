Стали известны имена участников шоу «Последний герой» с Ксенией Бородиной

Певица Анна Седокова вместе со своей дочерью Алиной станут участницами 10-го сезона реалити-шоу «Последний герой». Об этом сообщает «СтарХит».

К артистке присоединится 24-летний актер Алексей Лукин со своим отцом Владиславом, а также рэпер Птаха с дочерью Николь. Причем музыкант уже появлялся в шоу в предыдущих сезонах, а его наследница известна российскому зрителю по шоу «Пацанки». Имена других участников проекта пока не разглашаются.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений.

Премьера «Последнего героя» запланирована на 28 октября. Съемки уже начались в Таиланде.

Недавно стало известно, что телеведущая Ксения Бородина заменила Яну Троянову на реалити-шоу «Последний герой». Шоураннеры выбрали Бородину из-за ее коммуникационных талантов, а также большого опыта на реалити-шоу и знаниям в области психологии.

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