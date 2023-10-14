Алана Мамаева посоветовала качать ягодицы после неудачной пластики

Блогер Алана Мамаева на YouTube-шоу «Алена, блин» призвала не делать пластическую операцию по вставке ягодичных имплантов.

«У меня была ситуация вынужденная. Я вот что хочу сказать: во-первых, это не вечно – может произойти так, что они будут болтаться, как у меня, во-вторых, люди должны понимать, на что они идут. Я это показала для примера, чтобы после моей операции люди не пошли сломя голову делать себе ягодичные импланты. Нужно понимать, что могут быть осложнения», — предупредила Мамаева.

Блогер отметила, что операция по установке ягодичных имплантов достаточно сложная, и в России далеко не все врачи умеют ее делать.

В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. Модель отметила, что из-за этого ягодичные импланты, которые были у нее ранее, встали не так, как нужно.

Ранее Анна Семенович рассказала, как справилась с внезапным набором веса.