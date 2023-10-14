Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алана Мамаева посоветовала качать ягодицы после неудачной пластики

Блогер Алана Мамаева предупредила об осложнениях при пластике ягодиц

close
100%
РИА Новости

Блогер Алана Мамаева на YouTube-шоу «Алена, блин» призвала не делать пластическую операцию по вставке ягодичных имплантов.

«У меня была ситуация вынужденная. Я вот что хочу сказать: во-первых, это не вечно – может произойти так, что они будут болтаться, как у меня, во-вторых, люди должны понимать, на что они идут. Я это показала для примера, чтобы после моей операции люди не пошли сломя голову делать себе ягодичные импланты. Нужно понимать, что могут быть осложнения», — предупредила Мамаева.

Блогер отметила, что операция по установке ягодичных имплантов достаточно сложная, и в России далеко не все врачи умеют ее делать.

В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. Модель отметила, что из-за этого ягодичные импланты, которые были у нее ранее, встали не так, как нужно.

Ранее Анна Семенович рассказала, как справилась с внезапным набором веса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий