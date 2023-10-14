Победителя «Танцев» задержали с наркотиками

Победителя третьего сезона шоу «Танцы» задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

В ночь на 14 октября 2023 года, по данным канала, сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от лежавшей там марихуаны.

Артиста задержали и увезли в отдел, при себе у него обнаружили 10 граммов запрещенного вещества.

В сентябре актер и музыкант Джаред Лето рассказал о просветлении, из-за которого отказался от употребления наркотиков.

По словам 51-летнего артиста, его вовлекли в употребление наркотиков еще в детстве. Лето также признался, что из-за интереса к запрещенным веществам продавал их.

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