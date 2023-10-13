Джигурда был пойман с любовницей и решил оправдаться, обвинив своего директора в педофилии

Актер Никита Джигурда был пойман за изменой с поличным своей женой Мариной Анисиной, но решил свалить вину на своего концертного директора Евгения. Об этом «СтарХиту» рассказал осведомитель.

«Никита Борисович оказался находчивым: чтобы сгладить ситуацию, он умудрился обвинить во всем своего директора Евгения, с которым проработал, на минуточку, больше 15 лет! Мол, это Женя, подлец, пригласил даму к нему в гости, а дальше… все как в тумане», — рассказал источник.

По словам инсайдера, Анисина простила мужа, но директора решили уволить. Вслед за этим звездная пара решила подать в суд на Евгения за кражу заработанных Джигурдой денег, а также за то, что директор якобы «излишне тискал» маленькую дочь артистов Эву-Владу. Звездная чета наняла себе в защитники скандально известного адвоката Эльмана Пашаева, сообщает источник. В распоряжении издания оказались фрагменты сообщений, которые Евгений отправлял Джигурде после скандала.

«Никита Борисович, я бы хотел услышать лично от вас ответы на несколько важных вопросов. Когда и при каких обстоятельствах я «тискал» вашу дочь? (со слов некоторых ваших приближенных, я чуть ли не педофил, хотя я все последние 14 лет, сколько знаю Эву, с ее рождения, всегда о ней заботился как о собственной дочери», — возмутился Евгений.

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