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Российские дерматологи нашли у Моны Лизы кожную болезнь

В Новосибирске у Моны Лизы диагностировали алопецию

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Wikimedia Commons

Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы с картины Леонардо да Винчи кожную болезнь. Об этом сообщает Новосибирский минздрав в Telegram-канале.

Российские врачи пришли к выводу, что девушка с картины 1503 года страдала от алопеции — облысения.

Картина стала частью выставки «Из века в век», посвященной 100-летию местного кожвендиспансера. В экспозиции представлены и другие портреты работы известных художников, на которых можно рассмотреть признаки кожных болезней.

«Спасибо большое за те материалы, которые были представлены, я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области», — сказал на открытии выставки в парке »Россия — моя история» врио министра здравоохранения области Константин Хальзов.

Накануне французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра изучили химическую структуру главного шедевра Леонардо да Винчи — «Моны Лизы». Они обнаружили ранее неизвестную деталь, свидетельствующую о новаторстве итальянского творца — в краске нашли свинцовый минерал плюмбонакрит.

Ранее в телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим.

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