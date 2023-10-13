Якутская блогерша выбросила котят из окна из-за аллергии

В Якутии блогерша Анастасия Попова выбросила из окна четверых котят. Информация об этом распространилась по социальным сетям.

Как сообщает новостной канал SakhaPress, МВД Якутии уже начало проверку по факту жестокого обращения с животными.

Из распространенных в сети роликов следует, что Попова сама призналась в том, что выбросила с балкона шестого этажа четырех котят. Она объяснила, что у нее с детства аллергия на кошачью шерсть.

«Зачем вы мне пишете из-за каких-то котят? Ну и смотрите сами за ними», — отвечает она критикам.

После эфира зоозащитники приехали к дому женщины и забрали себе двух котят, не получивших серьезных повреждений. Еще одного котенка отвезли в ветеринарную клинику, за его жизнь сейчас борются врачи. Четвертого пришлось усыпить из-за разрыва внутренних органов.

Накануне у блогерши и звезды «Короля и Шута» Веры Вольт арестовали счета из-за проигранного суда.

Ранее в телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим.