Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анита Цой о попытках похудеть: «Открываю холодильник»

Певица Анита Цой назвала Лолиту своим ориентиром в похудении

close
100%
Наталья Логинова/Global Look Press

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Дни.ру», что сейчас пытается похудеть.

При этом артистка добавила, что вечно пытается сбросить вес. У нее получается сделать это на время, а потом она снова набирает килограммы.

«Недавно смотрела в интернете фотографии себя разных лет, на которых видно, где я худела, а где снова набирала вес. И все шло волнообразно. Худею я, как правило, к премьерным шоу, к турам, к клипам. А когда все заканчивается, снова иду и открываю холодильник», — заявила Цой.

Она отметила, что считает своим идеальным весом — 60-62 килограмма, но на данный момент ее весы показывают 81 килограмм. Однако артистка не стесняется лишнего веса:

«Даже сейчас я запросто могу надеть мини-юбку, у меня шикарные ноги».

Цой отметила, что ориентиром в похудении считает свою коллегу Лолиту Милявскую, которая за последнее время сильно похудела. По словам певицы, Лолита работает с нутрициологом.

«Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: «Мне пока нельзя, я худею». Но через день все равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — отметила звезда.

Ранее модель Анастасия Костенко проконсультировалась с хирургом на фоне беременности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий