Анита Цой о попытках похудеть: «Открываю холодильник»

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Дни.ру», что сейчас пытается похудеть.

При этом артистка добавила, что вечно пытается сбросить вес. У нее получается сделать это на время, а потом она снова набирает килограммы.

«Недавно смотрела в интернете фотографии себя разных лет, на которых видно, где я худела, а где снова набирала вес. И все шло волнообразно. Худею я, как правило, к премьерным шоу, к турам, к клипам. А когда все заканчивается, снова иду и открываю холодильник», — заявила Цой.

Она отметила, что считает своим идеальным весом — 60-62 килограмма, но на данный момент ее весы показывают 81 килограмм. Однако артистка не стесняется лишнего веса:

«Даже сейчас я запросто могу надеть мини-юбку, у меня шикарные ноги».

Цой отметила, что ориентиром в похудении считает свою коллегу Лолиту Милявскую, которая за последнее время сильно похудела. По словам певицы, Лолита работает с нутрициологом.

«Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: «Мне пока нельзя, я худею». Но через день все равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — отметила звезда.

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