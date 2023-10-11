Прокуроры по делу Rust выясняют, подрывал ли Алек Болдуин безопасность съемочной площадки

Судья постановил во вторник, что производственная организация фильма Rust должна предоставить записи, которые могут указывать на то, нарушил ли Алек Болдуин общеотраслевые нормы безопасности на съемочной площадке. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Прокуратура ищет документы, которые были подписаны между Rust Movie Productions и Алеком Болдуином, а также его продюсерской компанией El Dorado Pictures. Как сообщается, это может быть поводом для возобновления дела в отношении актера и продюсера фильма.

Эти записи могут помочь реквизитору Ханне Гутьеррес-Рид, которую обвиняют в непредумышленном убийстве и подделке улик. Она утверждает, что продюсеры фильма не позволили ей должным образом выполнять свою работу. Также, по ее словам, они отказали ей в просьбе о дополнительном обучении обращению с огнестрельным оружием по финансовым причинам.

Ее адвокат Джейсон Боулз заявил, что Rust Movie Productions «необходимо прекратить попытки скрыть суть и информация должна быть прозрачной».

«Напрашиваются вопросы: что они скрывают и почему?» — добавил Боулз.

Обвинения против Болдуина были сняты в апреле, хотя прокуроры заявили, что они могут быть предъявлены повторно в ожидании результатов расследования того, было ли модифицировано выпущенное оружие. В сентябре судебно-медицинский эксперт опубликовал отчет, который противоречит рассказу Болдуина об инциденте, который утверждал, что не нажимал на курок пистолета.

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