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Уехавший в Израиль Слепаков о нападении ХАМАС: «Мы выстоим»

Комик Семен Слепаков* поддержал Израиль после нападения ХАМАС

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Официальная страница Слепакова в инстаграме

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) поддержал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) граждан Израиля после нападения ХАМАС.

Слепаков пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненным. Он также выразил соболезнования израильтянам, потерявшим родных и близких.

«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — заявил юморист.

В августе 2022 года стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле, где пребывает до сих пор. В июне 2023-го замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении актера и музыканта Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Израиль также поддержала певица Мадонна. Звезда призналась, что ей больно смотреть на то, как израильтяне и их дети повергаются нападениям и гонениям.

Ранее бабушка Даниила Виторгана опровергла слухи о его призыве в армию Израиля.

*  признан в РФ иностранным агентом
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