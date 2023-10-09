Борис Гребенщиков* ответил на слухи о жизни в Израиле

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) опроверг в беседе с Daily Storm, что живет в Израиле.

Гребенщиков отметил, что никогда не жил в этой стране. Таким образом артист ответил на просьбу рассказать, что происходит в Израиле на фоне последних событий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов. Минюст сообщил, что музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

Ранее группа «Каста» перенесла концерт в Израиле.