Светлана Бондарчук согласилась со словами Ренаты Литвиновой о деспотизме ее мужа

Блогер Светлана Бондарчук на своем YouTube-шоу «Света вокруг света» вспомнила о словах своей подруги Ренаты Литвиновой, которая назвала ее мужа Сергея Харченко домашним деспотом.

«Сначала мне казалось, что Сергей простой. Реально подумала, какой клевый легкий парень. И к нам в гости, в начале нашего знакомства, когда мы уже встречались, зашла моя подружка Рената Литвинова. Она понаблюдала за Сергеем так молча, провела с нами часочек на кухне, уходила, сказав: «Домашний деспот». И у нас так это и осталось», — рассказала Бондарчук.

По словам блогера, в каждой шутке есть доля шутки. Она признала частичную правоту Литвиновой, хотя и не стала говорить, что ее подруга права на все 100%.

Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по поводу рождения мальчика, но не собирается раскрывать никаких подробностей и что-то объяснять незнакомым людям.

От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у знаменитости есть двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

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