У 83-летней звезды «Бриллиантовой руки» Светличной диагностировали пневмонию

У актрисы Светланы Светличной развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звезда «Бриллиантовой руки» на протяжении года находится в психиатрической больнице, где ей и диагностировали воспаление легких. Это случилось после того, как артистка пожаловалась на боли в груди. Состояние Светличной оценивается как стабильное.

Невестка актрисы Мария Ивашева добавила, что артистка чувствует себя хорошо. Она также опровергла недавние новости о том, что Светличную насильно удерживают в психбольнице. Тогда друг артистки Илья Коротков заявлял, что Светличная находится в станционере не по своей воле, а также ей запрещают видеться с друзьями.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

По данным НТВ, год назад артистке стало хуже. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

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