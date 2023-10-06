Лариса Гузеева была «ногой на горле» мужа

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в беседе с РИА Новости, что раньше была «душнилой» в браке.

Гузеева поделилась, что являлась «ногой на горле» супруга, ресторатора Игоря Бухарова. По словам звезды, в какой-то момент она поняла, что поступает неправильно, и решилась на разговор с мужем. После него телеведущая заявила, что «отступает».

По словам Гузеевой, у нее и супруга ушли десятилетия, чтобы отучиться контролировать. Она уверена, что партнеру необходимо давать больше свободы, так как он вам не принадлежит. Звезда считает, что секрет долголетнего брака состоит в том, чтобы «не лезть под кожу» супругу. Актриса пошутила, что является хозяйкой «ресторана под названием «Дома».

Гузеева отметила, что в их семье четко распределены домашние обязанности. К примеру, Бухаров практически никогда не готовит. Он может пожарить яичницу, но не более.

«Есть женские дела, есть мужские. Я не люблю вот этого: «Сегодня ты моешь полы, пылесосишь». Я не превращаю своего мужчину в бабу и не вытираю об него ноги. Со мной должен быть настоящий мужик», — отметила артистка.

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