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Стас Костюшкин рассказал, какое прозвище дал ему дедушка после эксперимента с чаем

Певец Костюшкин получил от деда прозвище чаевника после восьми выпитых кружек

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РИА «Новости»

Певец Стас Костюшкин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что дедушка стал называть его чаевником после того, как артист в детстве выпил восемь кружек подряд.

«Вообще очень люблю чай. Дедушка как-то поставил надо мной опыт, и я выпил восемь кружек чая. Он назвал меня чаевником», — вспомнил Костюшкин.

При этом артист подчеркнул, что эта история никак не связана с названием группы «Чай вдвоем», которая принесла Костюшкину и его коллеге Денису Кляверу наибольшую популярность.

Незадолго до этого Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем». По словам музыканта, в тот период он и коллега Стас Костюшкин оказалась заложниками одного жанра несмотря на кардинально разные характеры. По словам певца, тогда Костюшкин был эксцентричным артистом, а он — брутальным и романтичным.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная».

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