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Уехавший из России комик Незлобин рассказал о сидящем в тюрьме брате

Комик Александр Незлобин заявил, что его брат сидит в тюрьме

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Комик Александр Незлобин признался в беседе с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что его старший брат сидит в тюрьме.

По словам Незлобина, старший брат осужден по статье о коррупции. Юморист признался, что переписывался с братом, когда того послали в места заключения. Однако сейчас связь пропала, так как родственника перевели в другое место.

«Когда все случилось, я позвонил адвокату. Сказал: «Вот есть случай с братом. Я не хочу знать, он преступник или нет. Потому что в жизни у меня будет интервью, на котором я не смогу соврать. А даже если совру, то это будет видно на камеру», — заявил юморист.

Незлобин отметил, что готов был оплатить услуги адвоката для брата, однако ничего не хотел знать о деле. Звезда объяснил, что тот период был для него крайне тяжелым. Не стало его отца и началась специальная военная операция на Украине.

«А еще говорят, что чем больнее, тем лучше в комедии. Я, обращаясь к богу, говорил: «Мне достаточно уже. Можно мы на чем-то остановимся? Не настолько я нуждаюсь в материале», — рассказал комик.

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