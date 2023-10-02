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Появилось видео ссоры блогера Хилми с неизвестной женщиной в магазине

Блогер Хилми поругался в магазине с женщиной, назвавшей его трансгендером

Блогер Хилми Форкс опубликовал в своем Telegram-канале запись ссоры с неизвестной женщиной в магазине, которая, видимо, возмутилась его внешним видом.

В начале ролика Форкс произнес фразу: «А я не человек?» На что женщина ему ответила:

«Ты похож знаешь на что? На трансгендера!»

После этого блогер заявил, что не может быть трансгендером, так как не проходил процедуру по смене пола и не принимал гормональные таблетки.

«Почему вы меня в этом обвиняете, женщина?» — возмутился Хилми.

11 июля Форкс подрался с неизвестным мужчиной в ресторане «Вкусно — и точка» в Москве. На опубликованном в сети видео конфликта видно, как стороны обменивались друг с другом оскорбительными репликами и ударами в то время, как другие посетители и охрана не вмешивались. Ему дали 12 суток ареста и выписали штраф по делу о мелком хулиганстве.

В начале сентября сообщалось, что Форкса задержали на 48 часов. Причина не сообщалась.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

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