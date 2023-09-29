Netflix послал свой последний DVD по почте

Стриминговый сервис Netflix послал по почте последний DVD-диск. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«В 1998 году мы отправили первый DVD. Этим утром — последний», — говорится в блоге компании.

На последнем отправленном компанией диске был записан фильм «Железная хватка» (2010) режиссеров Джоэла и Итана Коэнов.

Уточняется, что у устаревшего сервиса на момент закрытия все еще оставались тысячи подписчиков.

Кроме того, стриминговый гигант опубликовал прощальный ролик о печати, отправке и дальнейшей судьбе DVD-дисков.

Всего с 1998 года Netflix доставила более 5,2 млрд дисков. Подписку на этот сервис оформили 40 млн человек. На первом диске, который доставила компания, был записан фильм «Битлджус» Тима Бертона. Всего на момент начала бизнеса у компании было 925 дисков.

О прекращении сервиса стало известно в апреле 2023 года.

Ранее стало известно, что трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма.