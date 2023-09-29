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Хирург Хайдаров и его жена пожаловались Мизулиной на травлю в интернете

«КП»: хирург Хайдаров и его супруга обратились к Мизулиной после травли в сети

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звездный хирург Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на фоне того, что семья подвергается травле в сети после скандала со Славой. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы обратились, показали переписки и сообщения, которые на нас буквально сыпятся (в том числе, в одном известном ТГ-канале), а также видеозаписи — их выставляют публичные люди. Екатерина Михайловна со своей стороны изучила материалы и, естественно решила нас поддержать, потому что такого хейта не должно быть в сети. Плюс ко всему прочему, проблема травли в интернете в нашей стране уже глобальная», — рассказала Сильваши.

Она также отметила, что подобным «нападкам» подвергаются и другие публичные люди.

Напомним, что 22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

В августе Тимур Хайдаров признался, что подал несколько заявлений в полицию из-за угроз его семье после скандала.

Ранее сообщалось, что адвокат Славы пытается разрешить конфликт с Хайдаровым до суда.

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