Эдуард Бояков предсказал возвращение Урганта в эфир российских телеканалов

Режиссер Эдуард Бояков в рамках шоу «Так сказать» выразил мнение, что Иван Ургант вновь появится на российском телевидении после покаяния.

«Ургант вернется. Мы — нация, которая умеет прощать. Народ готов принять Урганта, если он правильно поработает со своими мозгами и поймет, что сейчас он в России, а не в анклаве, который является частью Куршевеля или форума в Давосе. Не надо ставить крест на людях, верить, что они не готовы покаяться», — высказался Бояков.

Он уточнил, что станет первым, кто протянет Урганту руку, если телеведущий признает свою вину. Бояков заверил, что хорошо относится к артисту несмотря на публичные споры в прошлом. При этом режиссер считает, что немаловажным фактором будет лицо Урганта, когда тот будет извиняться.

«Я уже взрослый дядя, я все пойму и услышу. Если это будет его вечная ироничная и стебная маска, то я это увижу. Он ее всегда использовал и заработал прекрасную репутацию», — резюмировал Бояков.

В мае 2022 года Бояков заявлял, что не уважает Чулпан Хаматову, потому что она либерал. Он признавался, что не стал бы приглашать Хаматову в свой новый театр из-за ее либеральной позиции.

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