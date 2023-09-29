Приемная дочь Дмитрия Певцова вышла замуж

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов сообщил во «Вконтакте», что его приемная дочь Алена Дроздова вышла замуж.

Певцов поделился кадрами из ЗАГСа. Молодожены отпраздновали свадьбу в кругу близких.

«А у нас сегодня радость! Алена Дроздова сочеталась законным браком с Алексеем Тутубалиным. Совет да любовь!» — написал актер.

Дмитрий Певцов и его жена, актриса Ольга Дроздова, рассказали о своей приемной дочери в 2018 году. По словам артистов, Алена — очень хорошая девушка. Она была студенткой студии «Певцовътеатр» на курсе «Певчие дрозды», куда поступила в 2013 году.

Дроздова предложила своей студентке Алене пожить у нее с Певцовым, когда узнала о плохих условиях проживания девушки. С тех пор они поддерживают связь, а артисты называют ее своей приемной дочерью.

«Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли», — отмечала Дроздова.

Певцов и Дроздова поженились в 1994 году. В 2007-м у них родился сын Елисей.

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