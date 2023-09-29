Звезда «Универа» пожаловалась на школьных учителей

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем негативном опыте в школьные годы.

Хилькевич призналась, что ей не повезло с преподавательским составом. К примеру, учительница по физкультуре ее постоянно задевала. Артистка заявила, что она не нравилась преподавательнице. Она предположила, что физкультурница могла быть «женоненавистницей» или ей нравились мальчики-одноклассники.

Хилькевич также пожаловалась на свою учительницу по мировой художественной культуре (МХК). По словам звезды, вместо того, чтобы давать детям знания, женщина обсуждала ее фигуру.

«Помню, как она сказала: «Вот у Хилькевич фигура грушевидная. Когда она станет взрослой, то у нее будет такая вот попа. Она будет похожа на грушу. А ты, Катя Лабутярская, у тебя большая грудь, большие руки. У тебя будет треугольник». И мы такие: «И что? И где? Все нормально», — рассказала актриса.

Хилькевич уверена, что учитель должен «заниматься своим делом». По ее мнению, школа должна позволять ребенку быть, каким он захочет.

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