В якутском парламенте назвали недоразумением запрет проката «Айты»

В парламенте Якутии попросили о создании совета из квалифицированных специалистов для экспертизы фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктора Губарева.

По его словам, запрет Роскомнадзора и отзыв Минкультом РФ прокатного удостоверения у фильма «Айта» — это тревожные знаки не только для якутского кино, но и всего развивающегося регионального российского кино.

«Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов: кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму», — заявил Губарев.

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Ранее режиссер Никита Михалков рассказал, за что увольняет членов киногруппы.