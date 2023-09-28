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«Такого кино в России еще не было»: звезда фильма «Брат-3» ответил на критику картины

Актер Торсуев: «Брат-3» глубже дилогии Балабанова с точки зрения философии

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Владимир Торсуев, который сыграл в фильме Валерия Переверзева «Брат-3», заявил kp.ru, что считает фильм более глубоким, чем «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

«Нет, он никак не перекликается с картинами Балабанова. Считаю, что с философской, с нравственной точки зрения он глубже стократно. Мне нравятся и «Брат», и «Брат-2». Не говорю, что эти фильмы плохие или хорошие, не мне судить. Но давайте честно: герой Бодрова — подонок и сволочь», — заявил Торсуев.

Он считает, что фильмы Балабанова завоевали любовь россиян благодаря отличной режиссерской работе и актерской игре. Торсуев отказался раскрывать сюжет фильма, но отметил, что он будет состоять из серии новелл. По словам артиста, после просмотра материала он позвонил режиссеру и назвал его гением.

«Когда я отсмотрел материал в монтажной, наутро позвонил и сказал Переверзеву, что он гений. Такого кино в России еще не было. Но, видимо, оно больше подходит для фестивалей, чем для массового зрителя», — резюмировал Владимир Торсуев.

Ранее Виктор Сухоруков резко раскритиковал фильм «Брат-3».

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