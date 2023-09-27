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Сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в Сочи

«MK»: сын Кобзона Андрей подал иск о защите прав потребителей из-за дома в Сочи

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита подали в Пресненский суд Москвы исковое заявление о защите прав потребителей. Об этом сообщает mk.ru.

Кобзоны выразили претензии индивидуальному предпринимателю, который строил их дом в Сочи на заказ. По данным издания, строительством недвижимости занимались родственники этого мастера. Как отметил источник, сам владелец ИП удивлен иском.

По словам мужчины, все договора и акт приемки дома были подписаны Кобзонами без претензий к строителям.

Андрей Кобзон родился в 1974 году в семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона и заслуженного работника культуры РФ Нелли Кобзон.

26 сентября сообщалось, что певицу Шакиру снова заподозрили в мошенничестве с налогами в Испании.

Прокуратура Испании подозревает колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму более €6 млн (около $6,3 млн по текущему курсу). По данным источника, государственные структуры предполагают, что звезда совершила мошеннические махинации, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах.

Ранее Виктория Боня высмеяла слухи о проверке МВД на мошенничество.

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