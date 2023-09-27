Герман-младший отреагировал на включение своего фильма в Токийский кинофестиваль

Решение включить российский фильм «Воздух» в программу Токийского кинофестиваля подтверждает, что русскую культуру невозможно отменить, считает режиссер Алексей Герман-младший. Несмотря на сложности, российское кино продолжает существовать в мире, сказал он в интервью НСН.

«Это хорошо, что из такого огромного количества фильмов мы попали в список 15 кинолент. Здорово и очень почетно, что председателем жюри будет Вим Вендерс, как один из последних великих режиссеров мирового кино», – отметил Герман-младший.

Рассказывая о своей картине «Воздух», он признался, что этот фильм стремился сделать максимально правдивым и эмоциональным. Сюжет посвящен женщинам-пилотам в годы Второй мировой войны.

«Меньше всего мы хотели повторять вот эти фильмы-комиксы, которые у нас в последнее время, к сожалению, делают, где ничему не доверяешь, – отметил режиссер. – Мы старались сделать фильм, чтобы зритель, когда его смотрит, сопереживал его героям и соощущал. Для нас это было самым важным».

Напомним, Токийский кинофестиваль пройдет с 23 октября по 3 ноября, всего в основную программу смотра включили 15 фильмов.

Ранее стало известно, что 23 ноября в кино выйдет фильм «Брат 3» с рэпером Птахой в главной роли. Сюжет картины основан на шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».