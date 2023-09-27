«Примитивный, пошлый»: Виктор Сухоруков резко раскритиковал фильм «Брат-3»

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл в знаменитой дилогии Алексея Балабанова «Брат», заявил «Абзацу», что ему наплевать на создателей фильма «Брат-3», который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли.

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать», — высказался Сухоруков.

При этом артист подчеркнул, что сам к фильму не имеет никакого отношения. «Брат-3» выйдет в российский прокат 23 ноября.

«Брат-3» является дебютной работой Валерия Переверзева. В ней снялись рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму «Приключения Электроника».

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