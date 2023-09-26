Экс-участница «Голоса» заразилась тяжелой детской болезнью на «Трех аккордах»

Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид заразилась на съемках передачи «Три аккорда» детской болезнью, которая у взрослых протекает тяжело. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Болезнь Рид считает своего рода расплатой за успех.

«У нас же всегда это присутствует, когда что-то очень ждешь, иммунитет сразу говорит: «Так, что-то ты, по-моему, как-то перевозбудилась. Посиди-ка ты дома» — посмеялась Алла Рид.

Она уточнила, что после двух отснятых выпусков у нее поднялась температура, и врачи не сразу определили, что певица заразилась корью. Впоследствии ей пришлось нагонять съемки.

«Мне пришлось сниматься в трех передачах в один день. Три. То есть мы начали в семь утра, потому что это грим, это образ, и закончили в два часа ночи. Я вот это все выдержала и, конечно, для меня это был колоссальный опыт», — сказала она.

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