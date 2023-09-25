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Екатерина Андреева испугала фанатов опасной ездой на поезде

Телеведущая Андреева прокатилась на подножке поезда в Перу

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ekaterinaandreeva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Екатерина Андреева испугала своих фанатов опасной ездой на поезде в Перу. Записью того, как она прокатилась на подножке вагона, Андреева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На поезде ведущая программы «Время» поехала в древний город инков Мачу-Пикчу в Перу.

«Вагончик тронется, перрон останется, и маленький поезд поедет по тропе инков высоко в горы. И будут танцы и костюмы и маски и будут звучать индейские мелодии — старинные и на новый лад, и через огромные окна будут открываться величественные виды гор и лесов», — поделилась размышлениями с подписчиками Андреева (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Некоторые подписчики телеведущей обеспокоились за ее жизнь — поступок звезды они нашли чрезмерно экстремальным.

«Вывалиться из поезда на полном ходу было бы совсем не весело», «Я читал, что так люди выпадали. Зачем рисковать?» — пишут они в комментариях.

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