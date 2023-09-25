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Гуф опроверг домыслы о воссоединении с бывшей женой

Рэпер Гуф заверил, что не намерен отменять развод с Юлией Королевой

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therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Гуф в комментариях под одним из своих постов в соцсетях опроверг слухи о воссоединении с бывшей женой Юлией Королевой. На это обратил внимание «Пятый канал».

«Кто сказал?» — ответил Гуф на соответствующий вопрос подписчика.

Такие слухи появились после того, как Королева трогательно поздравила музыканта с днем рождения. Спустя некоторое время девушка удалила публикацию. Поклонники предположили, что артист и блогерша снова вместе.

«Для того, что я хочу тебе пожелать, еще не придумали слов», — подписала публикацию модель.

24 апреля Долматов рассказал, что разводится с супругой. Артист объяснил, что сделал объявление во избежание сплетен и домыслов. По словам певца, все внутрисемейные споры и вопросы будут урегулированы адвокатами. Он также отметил, что продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. Однако в мае пара воссоединилась.

28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

В августе адвокат Гуфа Сергей Жорин рассказал, что музыкант не хочет мириться с Королевой. По словам адвоката, представители модели просят максимальный срок на примирение.

Ранее Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым.

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