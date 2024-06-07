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Супруга участника СВО нашла его дневник и раскрыла его содержание

Жена погибшего в зоне СВО Героя России Виталия Сукуева обнародовала его дневник

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Станислав Красильников/РИА Новости

Жена не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине Героя России Виталия Сукуева обнаружила его дневник, в котором боец рассуждал о своем долге. Выдержки из дневника публикует KP.RU.

Мужчина вел дневник в заметках телефона. В первые месяцы СВО Сукуев продолжал вести записи, потом он через сослуживцев передал телефон супруге Юлии. Прочитав дневник мужа, женщина решила им поделиться.

Сукуев служил в воздушно-десантных войсках, не раз бывал в «горячих точках» – выезжал на Северный Кавказ, в Грузию, Сирию. В дневнике офицер рассуждал о том, что несмотря на появляющиеся сомнения, каждый раз снова отправляется в бой.

«Много раз в переделках на переднем крае говорил себе: «Вот выйду из этого замеса живым, то все — точно на отдых». А потом, когда командир тебе говорит: «Спасибо, брат! Дальше без тебя никак», — ты снова идешь в самое пекло», — написал российский военнослужащий.

Кроме рассуждений о военном долге Сукуев писал, что мало времени уделяет супруге и детям, так как большую часть года находится в командировках.

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