В Подмосковье полиция задержала двоих наркозакладчиков

Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых наркозакладчиков в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемых на велосипедах обнаружили в лесу. Сначала сотрудники полиции подошли к ним и представились, потребовав предъявить документы. Однако один из злоумышленников достал предмет, похожий на травматический пистолет, и несколько раз выстрелил в полицейских. В результате один из сотрудников был ранен, а правонарушители скрылись.

В итоге молодых людей задержали на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационном. Злоумышленниками оказались двое мужчин 24-25 лет. Их доставили в отделение полиции для дальнейших следственных действий.

Накануне в Москве мужчина преследовал скейтбордиста Константина Балишанского и выстрелил в него из АКС-74У. Подозреваемому удалось скрыться с места, а пострадавшего спасти не удалось.

Стрелка быстро выследили, но при задержании он начал сопротивляться и открыл стрельбу в правоохранителей. Инспекторам ГАИ пришлось выстрелить в мужчину. Одна пуля попала в голову, подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

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