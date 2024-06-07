В России раскрыли дальнейшую судьбу карт Visa и Mastercard

Карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью газете «Известия» на ПМЭФ-2024.

По его словам, уход Visa и Mastercard с рынка повлиял на развитие финтеха, но позитивно сказался на росте отечественной системы «Мир».

«В будущем российская система продолжит развиваться, а иностранные сервисы покинут рынок», — отметил Дубынин.

Кроме того, он отметил важность наращивания в РФ безналичных платежей.

«Видим точки роста в системе быстрых платежей для переводов и платежей. Технология апробируется организациями и гражданами», — добавил он.

В I квартале 2024 года в РФ вырос спрос на карты «Мир». Чаще всего их оформляли граждане Китая после упрощения выдачи иностранцам в октябре 2023 г. В список привилегированных вошли 25 стран.

23 февраля США ввели санкции против оператора «Мир». С 30 марта эти карты перестали работать в Армении из-за угрозы вторичных санкций, сообщил источник. Позже отказалась обслуживать их и Киргизия под внешним давлением.

Ранее еще одна страна присоединилась к работе с картами «Мир».