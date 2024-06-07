Протеже Киркорова показала реакцию певца на пластику

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) реакцию артиста на результат своей пластической операции на лице.

«Не всегда могу прочесть мысли Филиппа Бедросовича»; «Не знаю, как к этому (реакции Киркорова, — прим. «Газеты.Ru») относиться», — написала девушка.

Она показала видео, на котором Киркоров, увидев преображение Овсянниковой, изображает то ли испуг, то ли удивление, то ли восхищение. Исполнительница предложила фанатам угадать, какая реакция была у артиста, по их мнению.

«По-моему, не очень понравилось. Скорее испуг»; «Да он аж дернулся от испуга»; «Обожаю эту парочку», — написали в комментариях.

22 мая Овсянникова рассказала, что вызвала скорую из-за ухудшения здоровья после пластики. Знаменитость подчеркивала, что проснулась в 4 утра из-за высокой температуры. У нее отекло все в области чулок и компрессионного белья.

Певица также поделилась, что кардинально изменила внешность с помощью пластики, но не стала раскрывать подробности. Сейчас знаменитость носит маску, свое «новое» лицо она планирует показать фанатам позднее.

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