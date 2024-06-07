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Алиев заявил, что страны ЕС объявили Азербайджану холодную войну

Президент Алиев: три страны Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несколько стран Европейского союза (ЕС) объявили его стране холодную войну. Его слова приводит Trend News Agency.

По его словам, ряд государств ЕС безосновательно нападают на Азербайджан, называя «белое черным, а черное белым». Он связал такое развитие событий с «личными болезненными амбициями», а не нормами международного права.

«К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны — члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну», — сказал Алиев.

До этого Алиев заявил, что Азербайджан не будет ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против Баку. По словам политика, эти три государства «делают это открыто и демонстративно и даже пытаются» Азербайджану что-то доказать таким образом. Президент добавил, что если Азербайджан «увидит серьезную угрозу для себя», то он будет вынужден «принимать серьезные меры».

Ранее Азербайджан предупредил ЕС и НАТО о последствиях военной помощи Армении.

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