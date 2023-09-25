Родители Керри Вашингтон скрывали от актрисы ее настоящее происхождение

Звезда «Рэя» Керри Вашингтон недавно узнала о том, что ее отец на самом деле ей не биологический родитель. Ее слова передает Yahoo со ссылкой на еще не вышедшие мемуары актрисы «Гуще, чем вода».

Вашингтон объяснила, что узнала о семейной тайне, когда рассказала родителям о планах принять участие в программе «Найти свои корни», в которой знаменитости с помощью анализа ДНК узнают о своих предках.

Позднее актриса получила от родителей сообщение с просьбой прийти на семейную встречу, которая состоялась весной 2018 года. Вашингтон призналась, что почувствовала облегчение после откровений родителей. Артистка узнала, что они воспользовались услугами анонимного донора спермы для ее зачатия.

Актриса отметила, что всегда чувствовала себя на «вторых ролях» — ей всегда казалось, что от нее что-то скрывают. Из-за этого Вашингтон много лет боролась с тревогой, проблемами с самооценкой и расстройством пищевого поведения. Звезда считает, что проблемы с ментальным здоровьем стали «симптомами на тайны родителей».

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