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Мария Кожевникова в четвертый раз родила

Актриса Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала мамой в четвертый раз.

«Четвертый раз мама. Добро пожаловать! Любовь и благодарность», — написала Кожевникова.

В комментариях под постом фанаты поддержали роженицу и поздравили ее с рождением ребенка. Из-за бирки синего цвета на руке младенца многие предположили, что у звезды родился мальчик.

У знаменитости трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: старшему сыну Ивану восемь лет, среднему Максиму семь лет, а младшему Василию пять лет. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.

В сети периодически появляются слухи о расставании Марии Кожевниковой с бизнесменом, однако актриса их опровергает. Звезда объясняла, что ее муж избегает публичности, и она уважает его личное пространство, поэтому не выходит с ним в свет и редко делится совместными фото в соцсетях.

Ранее Цыганов не пришел на премьеру фильма, где сыграл главную роль.

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