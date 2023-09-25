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Артист Цыганов не пришел на премьеру фильма, где сыграл главную роль

KP.RU: жена актера Цыганова Юлия посетила премьеру его фильма «1993» вместо него

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Евгений Цыганов не пришел на премьеру фильма «1993», в котором он сыграл главную роль. Вместо него на мероприятие пришла его жена Юлия Снигирь, пишет kp.ru.

Премьера состоялась 24 сентября. Фильм снял режиссер Александр Велединский по роману Сергея Шаргунова. Главными героями фильма являются два работника аварийных служб, которые воспитывают дочь-подростка и оказываются по разные стороны баррикад во время массовых беспорядков в Москве осенью 1993 года. Кроме Цыганова, важные роли исполнили его сценическая жена Екатерина Вилкова, а также актеры Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и Григорий Верник.

3-4 октября 1993 года на фоне противостояния президента РФ Бориса Ельцина, правительства, возглавляемого Виктором Черномырдиным, с вице-президентом Александром Руцким и большей частью народных депутатов и членов Верховного Совета Российской Федерации во главе с Русланом Хасбулатовым танки Таманской дивизии обстреляли Дом Советов, известный как «Белый дом». Сопутствующие этому беспорядки привели к массовым кровопролитиям в столице.

До этого актер Евгений Цыганов поздравил с днем рождения жену Юлию Снигирь спустя два дня.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.

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