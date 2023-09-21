Бритни Спирс запрещают общаться с журналистами

Команда Бритни Спирс запрещает исполнительнице давать интервью в преддверии релиза своих мемуаров «Женщина во мне». Об этом сообщает Page Six.

По словам источников издания, окружение певицы считает, что она не готова давать интервью. Одной из причин также называют провокационные посты Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом, говорят инсайдеры, последнее слово все равно остается за артисткой.

Сама Спирс, говорят источники, также не хочет общаться со СМИ после того, как те подвергли критике ее «ментальное здоровье, сексуальность, воспитание детей и тело».

Page Six подчеркивает, что у Спирс с самого начала ее карьеры были сложные отношения с журналистами. В 2021 году газета New York Times даже исследовала в документальном фильме «Подставить Бритни Спирс» («Framing Britney Spears») беспричинное грубое обращение со стороны СМИ деятельности исполнительницы.

Автобиографическая книга Бритни Спирс «Женщина во мне» выйдет 24 октября 2023 года. Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».

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