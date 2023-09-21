Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс запрещают общаться с журналистами

Команда Бритни Спирс запретила певице давать интервью из-за постов

close
100%
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Команда Бритни Спирс запрещает исполнительнице давать интервью в преддверии релиза своих мемуаров «Женщина во мне». Об этом сообщает Page Six.

По словам источников издания, окружение певицы считает, что она не готова давать интервью. Одной из причин также называют провокационные посты Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом, говорят инсайдеры, последнее слово все равно остается за артисткой.

Сама Спирс, говорят источники, также не хочет общаться со СМИ после того, как те подвергли критике ее «ментальное здоровье, сексуальность, воспитание детей и тело».

Page Six подчеркивает, что у Спирс с самого начала ее карьеры были сложные отношения с журналистами. В 2021 году газета New York Times даже исследовала в документальном фильме «Подставить Бритни Спирс» («Framing Britney Spears») беспричинное грубое обращение со стороны СМИ деятельности исполнительницы.

Автобиографическая книга Бритни Спирс «Женщина во мне» выйдет 24 октября 2023 года. Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».

Ранее сообщалось, что в Омске отменили концерт Полины Гагариной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях